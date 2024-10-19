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Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Carlo Ancelotti ile asansörde kalmayı hayal ediyor

Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Carlo Ancelotti ile asansörde kalmayı hayal ediyor
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Televizyon dünyasının sevilen ismi Melissa Satta, futbol dünyasının efsane ismi Carlo Ancelotti'ye olan hayranlığını ve tanışma arzusunu dile getirdi. Milano'nun ünlü futbol kulübü Milan'a olan tutkusuyla bilinen Satta, Ancelotti'ye olan hayranlığını ve onunla bir asansörde kilitli kalmak istediğini açıkladı. Satta, ayrıca eski eşi Kevin-Prince Boateng'den olan

Kevin-Prince Boateng'in eşi ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ve Melissa Satta, büyük hayranlık duyduğu Carlo Ancelotti ile yüz yüze görüşme hayalini dile getirdi.

"ANCELOTTI İLE ASANSÖRDE KALMAYI İSTERDİM"

Satta, röportajda "Carlo Ancelotti ile bir asansörde kilitli kalmak isterdim. O benim idolüm, ona pek çok şey sormayı çok isterdim. Özellikle bu kadar çok başarıyı nasıl kazandığını öğrenmek isterdim" dedi.

Öte yandan başka bir hayalini de dile getiren ünlü sunucu, eski eşi Kevin-Prince Boateng'den olan oğlu Maddox'un ardından ikinci bir çocuk sahibi olma arzusunu da paylaştı. Satta, "Bu gerçekten çok istediğim bir şey. Aynı zamanda oğlum Maddox'un da en büyük dileği, hep benden bir kardeş istiyor. Ona 'Belki küçük bir kız kardeş de olabilir' diyorum. O da 'Ama onunla futbol oynamam gerekecek' diye cevap veriyor. Yani evde ufak çaplı bir kaos var..." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Carlo Ancelotti Melissa Satta Milano Futbol Milan Yaşam Spor

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