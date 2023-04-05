"Keser döner, sap döner" paylaşımıyla gündemi sallayan Eda Tekdemir'den çok konuşulacak bir paylaşım daha

Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medyadan yaptığı "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner" paylaşımıyla gündeme damgasını vurmuştu. Başarılı futbolcunun eşinden bu akşam oynanan ve Başakşehir'in 3-2 kazanarak Galatasaray'ı kupadan elediği maç sonrası bir paylaşım daha geldi. Eda Tekdemir, yaptığı paylaşıma sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi'nin gol şarkısını ekledi.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi kazanan taraf Başakşehir oldu. Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, yarı finale yükseldi.

ICARDI'NİN GOL ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Eda Tekdemir, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla Instagram'dan hikaye paylaştı. Tekdemir'in videodaki mimikleri ve tepkileri Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

"KESER DÖNER, SAP DÖNER"

Eda Tekdemir, daha önce de Galatasaray'a gönderme yapmıştı. Tekdemir, Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola." ifadelerini kullanmıştı.