Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçı öncesi prim kararını açıkladı. Galibiyet halinde kasaya girecek 2.1 milyon euronun yarısı futbolculara dağıtılacak.

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ PRİM MÜJDESİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hedefi doğrultusunda futbolcularına prim sözü verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt karşılaşmasından alınacak sonuçlara göre UEFA'dan gelecek ödülün bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

GALİBİYETTE 1 MİLYON 50 BİN EURO

18 Eylül Perşembe günü oynanacak maçta Galatasaray'ın kazanması halinde kasaya 2.1 milyon euro girecek. Bu tutarın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun futbolculara dağıtılacağı belirtildi.

BERABERLİKTE 350 BİN EURO

Olası beraberlikte ise UEFA'dan gelecek 700 bin euronun yarısı olan 350 bin euro yine oyunculara prim olarak ödenecek.