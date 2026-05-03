Keşan'da hakeme yumruk atan futbolcu gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde oynanan Edirne 2. Amatör Lig karşılaşmasında yedek kulübesinden çıkan Beyendikspor futbolcu B.Y'nin, hakem Mert Kunt'a yumruk atmasından dolayı maç tatil edildi, futbolcu ise gözaltına alındı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beyendikspor, Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 devam ederken, dakikalar 43'ü gösterdiğinde Beyendikspor yedek kulübesinden çıkan futbolcu B.Y, orta hakem Mert Kunt'a yumruk attı. Olay sonrasında hakemler oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Maçı tatil eden Mert Kunt'un şikayeti sonrası B.Y polis tarafından gözaltına alındı.

Hakem Mert Kunt darp raporu alırken, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu yaptıtğı açıklamayla saldırıyı kınandı.

Maç sonucuyla ilgili verilecek karar ise ilerleyen günlerde açıklanacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı