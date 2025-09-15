Kerem Kazaz, Esok Rallisi'nde 4.'lükle Liderliğini Korudu

Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz, 12-14 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleşen zorlu Esok Rallisi'ni genel klasmanda 4'üncü sırada tamamlayarak Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini korumayı başardı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Eskişehir rallisi 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, rallinin 2'nci etabında yaşadıkları mekanik sorunun ardından kırılan diferansiyel nedeniyle yarışı iki çeker sürdürmek zorunda kaldı ve günü genel klasmanda 6'ncı sırada tamamladı. Pazar gününe 3 dakika 20 saniyelik bir fark ile geride başlayan Kazaz, geçilen üç etabın ikisini büyük farkla kazanarak genel klasmanda 4'üncülüğe kadar yükselmeyi başardı. Powerstage etabını da en hızlı ikinci zamanda tamamlayarak ekstra 4 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.

Rallinin genç pilotlar birinciliğini de kazanan Kerem Kazaz, sezonun son iki yarışı öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki farkı 18 puanda tutarak şampiyona liderliğini koruyor.