Kerem Kazaz'dan Başarılı Hazırlık: Portekiz Rallisi Öncesi İkincilik

TÜRKİYE'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi öncesinde gerçekleştirdiği son hazırlık sınavını başarıyla geride bıraktı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) ikinci ayağı 15 - 18 Mayıs'ta Portekiz'de yapılacak. JWRC yarışlarına hazırlık amacıyla Portekiz'de düzenlenen Aboboreira Rallisi'nde Team Petrol Ofisi pilotu milli sporcu Kerem Kazaz; Rally3 sınıfında 2'nci, genel klasmanda 10'uncu olurken aynı zamanda Past Fiesta Rally3 Iberia kupasının da galibi oldu.

Portekiz Amarante bölgesinde yer alan ve 10 etaptan oluşan iki günlük ralliye Kazaz'ın JWRC'deki rakipleri de katıldı. İsveç Rallisi galibi Avustralyalı pilot Tailor Gill kaza yaparak yarışı tamamlayamazken, İsveç Rallisi üçüncüsü ve şampiyonanın en tecrübeli pilotu Eamon Kelly yarışı Kazaz'ın önünde lider olarak bitirdi.

Yağışlı hava sebebiyle kaygan bir zeminde gerçekleşen yarışa rağmen başarılı bir performans gösteren Team Petrol Ofisi ekibi, 15 – 18 Mayıs'ta gerçekleşecek Dünya Gençler Şampiyonası'nın (JWRC) ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi'nde de iddiasını sürdüreceğini aktardı.