Kerem Kamal yarı finale yükseldi / Video eklendi
63 kiloda mücadele eden son Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, Tiran'da düzenlenen Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda ilk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.
63 kiloda mücadele eden son Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, Tiran'da yarı finale yükseldi.
Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda Kerem Kamal, ilk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu, elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi. Kamal, çeyrek finalde Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.
