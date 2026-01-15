Haberler

Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı

Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'ya transfer oldu.

  • Kerem Demirbay, Kasımpaşa ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Kerem Demirbay, bu sezon Eyüpspor'da 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
  • Kerem Demirbay, Galatasaray'da 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asist üretti.

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan Kerem Demirbay, sezon başında Süper Lig'in iddialı takımlarından ikas Eyüpspor'a transfer olmuştu. İstanbul ekibi ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncunun yeni takımı belli oldu.

KEREM DEMİRBAY KASIMPAŞA'DA

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferi sonrası üçüncü transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibi, deneyimli orta saha Kerem Demirbay'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

SEZON PERFORMANSI

Eyüpspor'da bu sezon 16 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız isim, sarı-kırmızılılarda da çıktığı 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı üretmişti.

