Haberler

Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrasında stattan GS Store poşetiyle ayrıldı. Bu görüntüler, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

KEREM DEMİRBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da bu sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Demirbay, Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Galatasaray'a karşı ilk kez rakip oldu.

MAÇ SONU 'GS STORE' POŞETİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay'ın objektiflere yansıyan görüntüleri gündem oldu. Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrasında stattan GS Store poşetiyle ayrıldı.

Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki 'GS Store' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

RAKİP TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durum karşısında Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar duruma sessiz kalamadı. Birçok futbolsever, sosyal medyadan yorumlarda bulunarak bu durumu kınadı ve Kerem Demirbay'ı yoğun şekilde eleştirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum

Kritik davaya saatler kala Lütfü Savaş'tan çok konuşulacak çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.