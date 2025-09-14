Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

KEREM DEMİRBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da bu sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Demirbay, Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Galatasaray'a karşı ilk kez rakip oldu.

MAÇ SONU 'GS STORE' POŞETİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay'ın objektiflere yansıyan görüntüleri gündem oldu. Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrasında stattan GS Store poşetiyle ayrıldı.

RAKİP TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durum karşısında Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar duruma sessiz kalamadı. Birçok futbolsever, sosyal medyadan yorumlarda bulunarak bu durumu kınadı ve Kerem Demirbay'ı yoğun şekilde eleştirdi.