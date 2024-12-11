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Malmö maçı öncesinde konuşan Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Sivasspor karşılaşmasındaki Barış Alper'in pozisyonu için "Hakemin kötü niyetini hissettim. Ondan dolayı hakemle aramız kötü geçti ve sarı kart gördüm. Barış zaten kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay zarar veremez" dedi.

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun hedefinde Sivasspor maçında Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul sonrasında VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman vardı.

"OYNAMADIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLİM AMA PROFESYONELİM"

Güçlü bir takımla oynayacakları ama buraya kazanmaya geldiklerini belirten Kerem, "İlk 8'e kalmak istiyoruz. Hazırız, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz. Futbolcular her zaman oynamak ister. Mutlu muyum, hayır ama Galatasaray'da mutluyum. Burada olmak çok gurur verici. En büyük biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen sene önemli oyunculardan biriydim ama hala öyleyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Daha çok çalışıyorum. Oynamadığım için mutlu değilim ama bizler profesyoneliz. Hocanın kararına saygı duyuyorum. Yarın da başlarsam mutsuz olmam. Ben profesyonelim, yoluma bakarım" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI: HAKEMİN KÖTÜ NİYETİNİ HİSSETTİM

Kerem Demirbay, Sivasspor karşılaşmasında Barış Alper'in pozisyonu için, "O pozisyonda Barış'ı gördüm. Yanına gittim. Hakemin kötü niyetini hissettim. Ondan dolayı hakemle aramız kötü geçti ve sarı kart gördüm. Barış'ın ayağını tuttum ve Yener Hocamızı çağırdım. Bayağı gergin geçti hakemle aram. Barış zaten kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda farklı görünüyor belki ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam!" sözlerini sarf etti.

Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler

"YÜZDE YÜZ FİTİM, HAZIRIM"

Kerem Demirbay, son olarak, "Tabii ki bir futbolcu 90 dakika oynadığında daha fit oluyor. Ama ben yüzde yüz fitim, hazırım. Antrenmanlar da hafif geçmiyor. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben futbolcuyum, her zaman oynadım. Şimdiki durum zor bir durum ama ben profesyonelim işime bakarım. Hazırım. Hocamız karar veriyor. Hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum ve oluyorum. Negatif olmam hiçbir zaman. Hazırım, oynamak istiyorum. Hocamız karar veriyor ve hepimiz buna saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Siskolu:

sen kimsin lan lavuk

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Haber YorumlarıAtes Görel:

kadrolu yedek dayı

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