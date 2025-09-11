Haberler

Kerem Demirbay'dan bomba İlkay Gündoğan sözleri: G..ü başı oynayan birisi değil

Kerem Demirbay'dan bomba İlkay Gündoğan sözleri: G..ü başı oynayan birisi değil

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, yaklaşan Galatasaray maçı ve İlkay Gündoğan'ın transferi hakkında konuştu. İlkay Gündoğan ile ilgili yorumlarda bulunan gurbetçi orta saha, "İlkay abiyi anlatmak benim haddim değil. Manchester City, Barcelona yapmış biri. Çok delikanlı biridir. G..ü başı ayrı oynayan biri değildir" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"BENDE GERİ VİTES YOK"

Hafta hafta daha iyi olduklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, ligde hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın orta sahası ve İlkay Gündoğan transferiyle ilgili konuşan Kerem Demirbay, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G..ü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
