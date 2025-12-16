Haberler

Genç yüzücü Kerem Daran, milli takım seçmelerine katılacak

Genç yüzücü Kerem Daran, milli takım seçmelerine katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu Kerem Daran, Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu Kerem Daran; yüzme kariyerinde önemli bir başarıya imza atarak milli takım yolunda önemli bir adım attı.

Trabzon'da düzenlenen Vedia Nil Apak Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda en iyi derecesini (best) yapan genç sporcu; başarılı performansını Adana'da da sürdürdü. Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Performans Tespit İl Yarışları'nda mücadele eden Kerem Daran, 50 metre ve 100 metre kurbağalama branşlarında birincilik elde etti.

Bu derecelerle Kerem Daran, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'ne katılma hakkı kazandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title