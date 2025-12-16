Genç yüzücü Kerem Daran, milli takım seçmelerine katılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu Kerem Daran; yüzme kariyerinde önemli bir başarıya imza atarak milli takım yolunda önemli bir adım attı.

Trabzon'da düzenlenen Vedia Nil Apak Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda en iyi derecesini (best) yapan genç sporcu; başarılı performansını Adana'da da sürdürdü. Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Performans Tespit İl Yarışları'nda mücadele eden Kerem Daran, 50 metre ve 100 metre kurbağalama branşlarında birincilik elde etti.

Bu derecelerle Kerem Daran, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'ne katılma hakkı kazandı. - KIRŞEHİR