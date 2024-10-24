Üye Girişi
Haberler

Kerem Aktürkoülu'nun golü Benfica'ya yetmedi

Kerem Aktürkoülu'nun golü Benfica'ya yetmedi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenildi. Benfica'nın tek golünü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri Ayase Ueda ile Antoni Milambo kaydetti.

Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica, sahasında Feyenoord ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 3-1'lik skorla Feyenoord oldu.

KEREM ATTI AMA YETMEDİ

Konuk takım Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ayase Ueda ile 33 ve 90. dakikalarda Antoni Milambo kaydetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem, 66. dakikada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla Devler Ligi'nde 3. golünü attı. Benfica'da Kerem 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 72. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Feyenoord 6 puana yükselirken, Benfica 6 puanda kaldı. Benfica'nın bir sonraki maçı Bayern Münih deplasmanında, Feyenoord ise sahasında Salzburg ile karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu Feyenoord Benfica Spor

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede? Türkiye BRICS'e girerse ne olur, neler değişir? Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor? Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi? 24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.