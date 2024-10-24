Kerem Aktürkoülu'nun golü Benfica'ya yetmedi

Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica, sahasında Feyenoord ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 3-1'lik skorla Feyenoord oldu.

KEREM ATTI AMA YETMEDİ

Konuk takım Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ayase Ueda ile 33 ve 90. dakikalarda Antoni Milambo kaydetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem, 66. dakikada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla Devler Ligi'nde 3. golünü attı. Benfica'da Kerem 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 72. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Feyenoord 6 puana yükselirken, Benfica 6 puanda kaldı. Benfica'nın bir sonraki maçı Bayern Münih deplasmanında, Feyenoord ise sahasında Salzburg ile karşılaşacak.