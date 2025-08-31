Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim

Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim
Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye gelmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Kerem, ''Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk armağan edebilmek için geldim." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye gelmesinin ardından havalimanında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM''

Transferini değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de şampiyonluk istediğini söyleyerek, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Sözlerine devam eden milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözlerini sarf etti.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSer_hat:

Kendisi bile inanmıyor...

Haber YorumlarıBarış Sağlam:

Para,sen nelere kadirsin.Geçen yıl söven adam ,şimdi ne diyor:) başarı,gerçeği kabul etmekle gelir.Şu an için en büyük Galatarasay. Bu arada GS'li falan da değilim.

Haber YorumlarıSer_hat:

Şimdi sormazlar mı adama madem öyle sen o büyük ve şerefli takıma ve oyuncularına niye küfürler ettin diye...

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Türkçesi: Türkiye nin en çok para dağıtan kulübüne geldim demek oluyor. Yarın fenev taraftarı tarafından ıslıklanınca ağlayıp küser gene :)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Senden önce gelen 2737472 kişide şampiyonluk için geldim diyordu

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'ın slagonu; Seni buraya getiren yeteneğiniz, burada tutan karakterinizdir. Sen bunu ispat ettin zaten karektersiz. Galatasaray için söylediğin sözler kayıtlarda mevcut. Seni gönderen Galatasaray'a şükürler olsun ki tam da yerine geldin. Mert Hakan'la beraber zevkini çıkarın.

