Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye gelmesinin ardından havalimanında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM''

Transferini değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de şampiyonluk istediğini söyleyerek, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Sözlerine devam eden milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözlerini sarf etti.