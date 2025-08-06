Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor
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Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer olacağını ilk kez Okan Buruk'un duyurduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, 31 Temmuz Perşembe akşamı konuk olduğu yayının reklam arasında sarf ettiği sözleri Ender Bilgin açıkladı.

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için tüm şartları sorluyor. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki milli futbolcuya ilgisine dair Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

TRANSFERİ OKAN BURUK AÇIKLAMIŞ

Buruk'un, 31 Temmuz akşamı konuk olduğu A Spor yayınında, Fenerbahçe'nin eski öğrencisine ilgisiyle ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Yayına akatılan isimlerden Ender Bilgin, başarılı antrenörün reklam arasında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİDİYOR"

A Spor Yayın Koordinatörü Bilgin, "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de gibi. Ufak tekef detaylar kaldı. Aslında Kerem'in Fenerbahçe ile olan iletişiminin ciddileştiğini geçtiğimiz günlerde bize konuk olan Okan Buruk'tan öğrendik. Reklam arasında bize 'Kerem galiba Fenerbahçe'ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var' dedi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Kaynak Aspor muş !!! Ben de ciddiye alıyodum az kalsın

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

6saray = Aspor zaten

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu SATILIK CiRKEEFF KEMRE BELLESOGLU VAKAASI iKi Zamaninda Babasiyla FOHiSEEEH GOHPAA KADINKöYüN YOLUNU TUTMUSLAR ORAYA VARDIKLARINDA FIRRRILDAK iBiiiNE MIZZIKCI YALI USAGINDAN TRANSFER iCiN RANDEVU TALEP ETMiSLER HER SEFERiNDE ERTELEME CEVABINI ALMISLAR BUNUN üZERiNE KERREM DENEN SATILIK YAVSOO HüNGüRRR HüNGüüüRRRR ZIIRRRLAMIS BiR AY SONRA BUKEZ GS Kapisini Calmislar Fatih Terimler Hemen Bir Görüsme Gerceklesmis Fatih Hoca Transferi icin Yönetime Rapor Vermis Transfer Olmus Bugün Gelinen Nokta

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu çocuğun üzerine yapılan yorumlar neden hep negatif g.sarayda seyirci protesto etmeseydi dışlamasaydı neden portekize gitsin e gitmiş şimdide teklif gelmiş ülkesine dönecek bundan doğal ne var ne istiyosunuz g saraylılar ya toprağın ya benim kafası mı

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