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Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki performansıyla büyük etki yaratan ve taraftarın sevgilisi olduktan sonra Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu David Neres'i bile unutturdu.

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla kısa sürede Portekiz'de büyük etki yarattı.

YENİ KARİYERİNE ŞAHANE BAŞLADI

Şu anda A Millî Futbol Takımı'nın kampında olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'de övgüyle bahsedilmeye devam ediliyor. Bancada.pt adlı Portekizli internet sitesinde yıldız oyuncuyla ilgili, "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın gönlünü çoktan kazandı. Türk oyuncu transfer piyasası kapanmadan hemen önce imzayı attı ve gerçek şu ki yeteneklerini göstermek için fazla zamana ihtiyacı olmadı.

NERES'İ UNUTTURDU

Aktürkoğlu Benfica'ya geldiğinde David Neres İtalya'nın Napoli takımına gidiyordu. Yaz döneminde bile birçok kişi Benfica'nın Neres'i tutup Di María'yı bırakmasının daha iyi olup olmayacağını merak ediyordu. Ancak Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarını kazandı ve onlara Neres'i 'unutturdu.

Öte yandan, şimdilerde spor yorumculuğu yapan Portekizli eski futbolcu Marrcio Madeira da Kerem'in, Napoli'ye giden ve Benfica taraftarlarının çok sevdiği David Neres'i unutturduğunu vurguladı. Madeira, "Neres, Benfica'da inanılmaz işler yaptı. Ancak bugün Benfica taraftarına sorsanız, Kerem'le Neres'i takas etmeyi kabul etmezler" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Portekiz Benfica Napoli Spor

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