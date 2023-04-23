Kerem Aktürkoğlu taraftara mesaj yolladı: Bir daha böyle olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçta gol düellosu yaşandı. Galatasaray, geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın ilk golünü atan Kerem taraftara mesaj yolladı.

"ERKEN GOLLER BİZİ DAĞITTI"

Kerem, maçla ilgili "Güzel başladık maça. Erken gol bulduk. Ama yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. 3-1'den müthiş bir dönüş oldu. Önemli olan bu tip maçlarda kaybetmemek" değerlendirmesini yaptı.

KEREM'DEN TARAFTARA MESAJ

Bu sonucun bir yol kazası olduğunu ve bir daha yaşanmayacağını ifade eden Kerem "Bugün bir yol kazası diyelim. Taraftarımız bize inansın. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kazalar olmayacak ve taraftarımızla birlikte şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" açıklamasında bulundu.