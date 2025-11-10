Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu attığı golle hem takımına katkı sağladı hem de Süper Lig tarihine geçti.

KEREM'DEN LİGDE İLK GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in pasıyla ceza sahasına giren milli futbolcu, klas bir plaseyle topu ağlara göndererek Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon Avrupa arenasında 3 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, ligdeki performansına da golle başladı.

2020'DEN BU YANA EN ÜRETKEN TÜRK FUTBOLCU

Kerem Aktürkoğlu, 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan ve asist yapan Türk futbolcu olmayı başardı. Milli yıldız bu süreçte toplam 40 gol atarken 29 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DEN DÖRTTE DÖRT

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle üst üste dört maçını kazanarak puanını 28'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında sahne alacak. Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansı ise taraftarlar arasında "Fenerbahçe'nin yeni lideri" yorumlarına neden oldu.