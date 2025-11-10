Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 12. haftasında Kerem Aktürkoğlu, attığı golle takımına katkı sağladı ve Süper Lig tarihine geçti. 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan ve asist yapan Türk futbolcu olan Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte toplam 40 gol atarken 29 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı.
- Kerem Aktürkoğlu, 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de 40 gol atarak ve 29 asist yaparak en üretken Türk futbolcu oldu.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
- Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında attığı golle Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu attığı golle hem takımına katkı sağladı hem de Süper Lig tarihine geçti.
KEREM'DEN LİGDE İLK GOL
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in pasıyla ceza sahasına giren milli futbolcu, klas bir plaseyle topu ağlara göndererek Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon Avrupa arenasında 3 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, ligdeki performansına da golle başladı.
2020'DEN BU YANA EN ÜRETKEN TÜRK FUTBOLCU
Kerem Aktürkoğlu, 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan ve asist yapan Türk futbolcu olmayı başardı. Milli yıldız bu süreçte toplam 40 gol atarken 29 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DEN DÖRTTE DÖRT
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle üst üste dört maçını kazanarak puanını 28'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında sahne alacak. Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansı ise taraftarlar arasında "Fenerbahçe'nin yeni lideri" yorumlarına neden oldu.