Kerem Aktürkoğlu sakat mı? İşte taraftarı kahreden görüntünün nedeni
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmadı. Milli futbolcunun sakatlandığı iddiaları üzerine durum netlik kazandı. Aktürkoğlu'nun bireysel çalışma yaptığı ve bu durumun tedbir amaçlı olduğu belirtildi. Sağlık durumunda bir sorun bulunmayan futbolcunun hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugünkü idmanda takımla çalışmadı. Milli futbolcunun sakatlandığı iddiaları üzerine gerçek durum netlik kazandı.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, idmanda takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Gürkan Ak'ın haberine göre bu durumun yalnızca tedbir amaçlı olduğu, yıldız futbolcunun sağlık durumunda bir sorun bulunmadığı belirtildi.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK
Kerem Aktürkoğlu'nun perşembe günü takımla çalışmalara katılması ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde milli yıldız sahada olacak.