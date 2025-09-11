Kerem Aktürkoğlu sakat mı? İşte taraftarı kahreden görüntünün nedeni

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugünkü idmanda takımla çalışmadı. Milli futbolcunun sakatlandığı iddiaları üzerine gerçek durum netlik kazandı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, idmanda takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Gürkan Ak'ın haberine göre bu durumun yalnızca tedbir amaçlı olduğu, yıldız futbolcunun sağlık durumunda bir sorun bulunmadığı belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Kerem Aktürkoğlu'nun perşembe günü takımla çalışmalara katılması ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde milli yıldız sahada olacak.