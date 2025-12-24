Kerem Aktürkoğlu'nun zor anları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak kupaya yenilgiyle başlayan Fenerbahçe'de, maç sonu yaşanan bir görüntü dikkat çekti. Derbiye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun, karşılaşma biter bitmez yedek kulübesindeki hali geceye damga vurdu.

FENERBAHÇE DERBİDE KUPAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı Chobani Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya tutuk başlarken, 33. dakikada Cerny'nin golüyle geriye düştü. Fenerbahçe 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyun sık sık dururken iki ekip de net pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1'de yine Cerny ile bir gol daha bularak 2-1'lik galibiyete ulaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERDEN KAÇMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bıraktı. Maçın son düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Kerem'in, yedek kulübesinde tek başına boynu önde oturduğu anlar kameralara yansıdı. Bu görüntü, derbi gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 19 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı.