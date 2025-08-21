Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Benfica maçının ardından açıklama yaptı. Mourinho, ''Kerem'in transferi iptal mi oldu?'' sorusuna cevap vererek, "Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onu oynarken göreceğimizi düşünüyorum.'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 0-0 sona eren Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, 'Kerem bugün ilk 11'de oynadı. Kerem'in transferi iptal mi oldu?' sorusuna da yanıt verdi.

'BENFICA SPORTİF DURUMA ÖNEM VERDİ'

'Kerem bugün ilk 11'de oynadı. Kerem'in transferi iptal mi oldu?' sorusuna yanıt veren Mourinho, "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı." dedi.

'TUR HALA ORTADA'

Tur hakkında yorum yapan Jose Mourinho, "Tur hala ortada. Turun bittiğini söyleyemem. Kimin favori olduğunu söyleyemem, tur dengede şu anda." ifadelerini kullandı.

'OYUNU İYİ İDARE ETTİLER'

Sözlerine devam eden Portekizli hoca, "Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapamadık. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu. Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler." sözlerini sarf etti.

'BİR TAKIM BERABERLİĞİ İSTEDİ'

Mourinho sözlerini, "İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı." şeklinde noktaladı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErtan Demirel:

Bu futbolla hicbirsey olmaz , sonradan oyuna dahil olan Türk oyuncular daha kaliteli , yabanci futbolcu Transfer etmeyin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

TRANSFERMi??? COK KOMiKSiNiZ CULLSUZ KOC HOLDiNGDEN KOVULMUS MIZZIKCI FIRRILDAK ALiDE PARA NE ARAR??? OLSA ZATEN öNCE AYYAS JOSEDEN KURTULUR SONRA BU HAiN KöR KöSTEBEGi MAC öNCESi CHOBANi UYUUZ FENEV ALAAYINDAN ALKIS ALDI MAC SIRASINDA TOP HER AYAGINA GELDiGiNDE ISLIKMI DERSiN YUHALAMAMI DERSiN Eeee BUNUN ACISINI PORTEKiZDE GOOOOHPAAA FENEVDEN CIKARMAZMI

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
