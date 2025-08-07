Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı. Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe logolu bir bere taktığı fotoğrafı olay oldu. Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ancak henüz anlaşmaya varılamadı.
Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Benfica ile pazarlıklarına devam ediyor. Portekiz ekibiyle görüşmeler sürerken Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluğunda Fenerbahçeli mi yoksa Galatasaraylı mı olduğu tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.
ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANAMADI
Son olarak ortaya çıkan bir fotoğraf çarpıcı bir iddiayı beraberinde getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica ile henüz bonservis konusunda anlaşmaya varamadı.
BOMBA FOTOĞRAF
Sabah'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun kafasına Fenerbahçe logolı bir bere taktığı fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf kısa sürede viral oldu.
İşte o fotoğraf;