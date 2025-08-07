Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Benfica ile pazarlıklarına devam ediyor. Portekiz ekibiyle görüşmeler sürerken Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluğunda Fenerbahçeli mi yoksa Galatasaraylı mı olduğu tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANAMADI

Son olarak ortaya çıkan bir fotoğraf çarpıcı bir iddiayı beraberinde getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica ile henüz bonservis konusunda anlaşmaya varamadı.

BOMBA FOTOĞRAF

Sabah'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun kafasına Fenerbahçe logolı bir bere taktığı fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf kısa sürede viral oldu.

İşte o fotoğraf;