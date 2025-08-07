Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı. Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe logolu bir bere taktığı fotoğrafı olay oldu. Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ancak henüz anlaşmaya varılamadı.

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Benfica ile pazarlıklarına devam ediyor. Portekiz ekibiyle görüşmeler sürerken Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluğunda Fenerbahçeli mi yoksa Galatasaraylı mı olduğu tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANAMADI

Son olarak ortaya çıkan bir fotoğraf çarpıcı bir iddiayı beraberinde getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica ile henüz bonservis konusunda anlaşmaya varamadı.

BOMBA FOTOĞRAF

Sabah'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun kafasına Fenerbahçe logolı bir bere taktığı fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf kısa sürede viral oldu.

İşte o fotoğraf;

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç'a helal olsun her yaz birşey buluyor bu yaz da Osimheni ne eder eder alır dedim o karakterli çıktı gitti bunu aldı bi sene daha yırtar nasıl bir taraftarı var fenerin ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

Duyanlar inanamıyor! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.