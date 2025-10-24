Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli takımda yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.

AVRUPA'DA 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı maçta rakip ağlara 2 gol birden atan milli futbolcu takımına galibiyeti getirmişti. Yıldız oyuncu, Stuttgart maçında da penaltı vuruşunda ağları sarstı ve takımına yine galibiyeti getirdi. Kerem, Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 3 gole ulaştı.

KEREM'DEN 44 MİLYON LİRA

Bu gollerin ardından 26 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusunun takımına kazandırdığı para da belli oldu. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Kanarya'ya 900 bin euro yani 44 milyon lira gelir sağladı.