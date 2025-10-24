Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında 2, Stuttgart karşısında 1 gol atarak Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 gole ulaştı. İki maçta da takımını galibiyete taşıyan Kerem, takımına 900 bin euro yani 44 milyon lira kazandırdı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli takımda yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.

AVRUPA'DA 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı maçta rakip ağlara 2 gol birden atan milli futbolcu takımına galibiyeti getirmişti. Yıldız oyuncu, Stuttgart maçında da penaltı vuruşunda ağları sarstı ve takımına yine galibiyeti getirdi. Kerem, Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 3 gole ulaştı.

KEREM'DEN 44 MİLYON LİRA

Bu gollerin ardından 26 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusunun takımına kazandırdığı para da belli oldu. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Kanarya'ya 900 bin euro yani 44 milyon lira gelir sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Penaltıdan gol atarak mı yapmış bunu ? Kaleci Ederson kullansa penaltıları o da kazandıracaktı demek ki? Aklama çabası bunlar..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Kerem in büyük bir fiyasko transfer olduğunun üstünü kapatma çabası bunlar. hahahahaha ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
