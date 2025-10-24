Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında 2, Stuttgart karşısında 1 gol atarak Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 gole ulaştı. İki maçta da takımını galibiyete taşıyan Kerem, takımına 900 bin euro yani 44 milyon lira kazandırdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli takımda yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA 3 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı maçta rakip ağlara 2 gol birden atan milli futbolcu takımına galibiyeti getirmişti. Yıldız oyuncu, Stuttgart maçında da penaltı vuruşunda ağları sarstı ve takımına yine galibiyeti getirdi. Kerem, Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 3 gole ulaştı.
KEREM'DEN 44 MİLYON LİRA
Bu gollerin ardından 26 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusunun takımına kazandırdığı para da belli oldu. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Kanarya'ya 900 bin euro yani 44 milyon lira gelir sağladı.