Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de kendisini alkışlayan tribünlere alkışla karşılık verdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI KEREM'İ ALKIŞLADI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde ısınmaya çıktığı esnada sarı-lacivertli takımın taraftarları milli futbolcuyu alkışladı.

KEREM'DEN ALKIŞLA KARŞILIK

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe taraftarlarına alkışlayarak karşılık verdi. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 2 maçta süre aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
