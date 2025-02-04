Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku: Benfica yerine adam aldı

Sezon başında Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sezona rüya gibi bir başlangıç yapmıştı.

YERİ SALLANTIDAYDI

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Portekiz'de manşetleri süsleyen yıldız oyuncu son haftalarda düşüş yaşıyor. Skora katkı yapmakta zorlanan Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman yedek kalmaya başladı. Teknik Direktör Bruno Lage, 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andreas Schjelderup'u da zaman zaman ilk 11'de oynatmaya başladı.

KEREM'E BİR ŞOK DAHA

Kerem Aktürkoğlu'na bir kötü haber de dün gece geldi. Benfica, Braga formasıyla büyük bir çıkış yapan Bruma'yı 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

BRUMA DA SOL KANATTA OYNUYOR

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli oyuncu da Kerem Aktürkoğlu gibi sol kanatta görev yapıyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın üç sol kanat oyuncusu oldu.