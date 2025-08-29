Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından milli futbolcuya sosyal medya üzerinden çok sayıda hakaret içeren yorum gelmişti. Kerem Aktürkoğlu, kendisine yapılan bu yorumlar için harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları, oyuncunun aile bireyleri, evliliği ve özel hayatı ile ilgili ahlaksızca paylaşım yapan ve hakaret içerikli cümleler kuran hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Milli oyuncu, bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı. Kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Kerem'in önce Fenerbahçe'ye imza atması, daha sonrasında A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.