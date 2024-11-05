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Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül

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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi. Kerem, Sporting Lisbon'dan Gyökeres ve Porto'dan Samu'yu geride bıraktı.

Benfica'da formasıyla müthiş bir performans sergileyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.

PORTEKİZ LİGİ'NDE EN İYİ FORVET SEÇİLDİ

Portekizli futbolseverlerin gönlünde kısa sürede taht kuran Kerem, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki yıldız, yapılan oylamada Sporting Lisbon'dan Gyökeres ve Porto'dan Samu'yu geride bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da skor katkısı anlamında zirvede yer alan milli futbolcu, 5 lig maçında 5 gol, 3 asistle toplamda 8 gol katkısı yaptı. Milli yıldızın tüm kulvardaki 9 maçta ise 8 gol, 3 asisti bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Güzel düzgün karakterli gayet de başarılı valla kim ne derse desin. Tebrikler çocuk

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Önce sürekli Arda haberleri şimdi Kerem haberleri başka haber yok anlaşılan...

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