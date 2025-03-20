Kerem Aktürkoğlu Milli Takım'daki 11. Golünü Attı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off maçında attığı golle A Milli Takım'daki gol sayısını 11'e yükseltti.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Macaristan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 11. golünü kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı sahasında Macaristan ile mücadele ederken, millilerin ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Müsabakanın 69. dakikasında Oğuz Aydın'ın sağ taraftan ortasında kale önünde Kerem, omzuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
26 yaşındaki futbolcu bu golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 11'e çıkardı.
Maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Can Uzun'a bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor