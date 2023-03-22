Kerem Aktürkoğlu ile kavga ettiği iddia edilen Sergio Oliveira sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ile kavga ettiği iddialarını tiye aldı. Kerem'in paylaşımına yorum bırakan Oliveira, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen Milli Takım'dasın. Çok zeki adamlar, her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira'nın kavga ettiğine dair ortaya atılan iddiaya yanıt geldi. Portekizli orta saha, bu söylentileri tiye aldı.

"İYİ ŞANSLAR KARDEŞİM"

Oliveira, Kerem'in A Milli Takım kampından yaptığı paylaşıma kahkaha emojisi ile yorum bıraktı. Portekizli orta saha Kerem'in gönderisine, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllıklar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim" yorumunu bıraktı.

TARAFTARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Milli ara döneminde Galatasaray'da yapılan antrenman hayli neşeli geçti. Kerem Aktürkoğlu, Oliveira'nın bu yorumuna "Galatasaray'da oynuyorsan bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundasın. Teşekkürler kardeşim" ifadeleriyle cevap verdi.