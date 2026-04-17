Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 13. golünü attı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle sarı-lacivertlilerde 13. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilierin ikinci golü Kerem Aktürkoğlu'nda geldi. Müsabakanın 86. dakikasında sağ kanattan Musaba'nın getirdiği topa çizgi üzerinde tamamlayan Kerem takımını öne geçirdi. Kanarya, uzatma dakikalarında kalesinde golü görürken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 25. maçına çıkarken 6 kez gol sevinci yaşadı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

