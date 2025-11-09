Haberler

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'deki İlk Golünü Attı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a karşı attı. Müsabakanın 63. dakikasında kaydettiği golle takımının 4-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a karşı attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 yenerken, 1 gol Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı yedek oturan Kerem, sarı-kırmızılılara karşı 11'de başladı. Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kerem, Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
