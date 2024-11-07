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Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

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Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi. Benfica forması giyen Aktürkoğlu, 11 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Benfica forması giyen Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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Yaz transfer döneminde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.

Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maçta 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol atan Kerem'in 3 tane de asisti bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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