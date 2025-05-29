Kerem Aktürkoğlu Evleniyor

Portekiz'in Benfica kulübünde forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile Aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, bugün memleketi Kocaeli'de bir otelde evlendi. - KOCAELİ