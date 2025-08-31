Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Galatasaraylı eski futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başını yaktı.

DURSUN ÖZBEK'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetimine sert bir tepki gösterdi. Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı. Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Bu gelişme sonrası Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti.

184 BİN TWEET ATILDI

Galatasaray taraftarları, X adlı uygulamadan kısa süre içerisinde "Dursun Özbek istifa" hashtagini gündeme soktu ve tam 184 bin tweet atıldı.