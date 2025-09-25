Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Portekiz ekibi Benfica'dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlayamadı.

ZAGREB MAÇINDA KÖTÜ PERFORMANS

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduğu maçta 84 dakika sahada kalan Aktürkoğlu, mücadeleyi 6.6 reytingle tamamladı. İstatistikleri de büyük tartışma konusu oldu.

Kerem, Aktürkoğlu'nun Zagreb maçı istatistikleri şöyle;

Gol: 0

Asist: 0

xG gol beklentisi: 0.0

Top sürme: 1

İsabetli orta: 0

Kilit pas: 0

Pas arası: 0

Top çalma: 0

İkli mücadele: 2/1

Top kaybı: 9

HENÜZ GOLÜ YOK 1 ASİSTİ VAR

Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymiş ve maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan mücadelede de takımının golünün asistini yapan milli futbolcu, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.