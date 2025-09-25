Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında "sıfır" çekti

Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti
Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta beklenen performansı sergileyemedi. Benfica'dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen milli futbolcu, son olarak Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı da kötü bir performans gösterdi. Maçı 6.6 reytingle tamamlarken, istatistikleri de tartışma konusu oldu.

Portekiz ekibi Benfica'dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlayamadı.

ZAGREB MAÇINDA KÖTÜ PERFORMANS

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduğu maçta 84 dakika sahada kalan Aktürkoğlu, mücadeleyi 6.6 reytingle tamamladı. İstatistikleri de büyük tartışma konusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Kerem, Aktürkoğlu'nun Zagreb maçı istatistikleri şöyle;

  • Gol: 0
  • Asist: 0
  • xG gol beklentisi: 0.0
  • Top sürme: 1
  • İsabetli orta: 0
  • Kilit pas: 0
  • Pas arası: 0
  • Top çalma: 0
  • İkli mücadele: 2/1
  • Top kaybı: 9

HENÜZ GOLÜ YOK 1 ASİSTİ VAR

Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymiş ve maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan mücadelede de takımının golünün asistini yapan milli futbolcu, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

AMQQ MALLI KERREMi HIRREMi Megrii GOOOOHPAAA FOOOHiSEEH SERREFSSiZ SiKECi FENEViNDE Bunlar iyi Günleri Asil KARRIKöY KöYFERANS KOKULU iBiiiNE FENEVV ALAAYI SENi HER CIKTTIGIN MACTA YUHAAALAYACAK AZ KALDI

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

fokur fokur kaynayan bir takımlarda istikrar arayan futbolcular başarılı olamazlar örneği kerem ve fenerbahçe.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Ne demiştim. Bırakın da kuşlara gitsin bu kero. Nasıl olsa kötü oynuyor yarın öbür gün fenev taraftarı ıslıklar onu, sonra ağlayıp küser bu sefer de en şerefli kulüp bir başka x kulübü diye haykırır, hahahahaha :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavanora Ata:

bunlar iyi günleri daha buradan başakşehire gidecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
