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Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var

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Bir dönem Chelsea'de oynayan Brezilyalı futbolcu Lucas Piazon, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de ne kadar korkutucu bir etki yarattığını itiraf etti. Kerem'den çekinen yıldız futbolcu, milli futbolcu ile karşılaşmak istemediğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve inanılmaz bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde sergilediği performansla dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Bruno Lage yönetimindeki takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Benfica ile tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Söz konusu 16 karşılaşmada 10 gol atıp 4 asist yapan millî futbolcu, 14 gole direkt katkı sağladı.

KEREMDEN KORKAN BİRİ VAR

Öte yandan Benfica'nın, 15 Aralık'ta Portekiz Premier Lig'de Aves SAD'a konuk olacağı maç öncesinde sürpriz bir açıklama geldi. Aves SAD forması giyen Lucas Piazon'un Kerem Aktürkoğlu korkusu dikkat çekti. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen ve kritik maç öncesi Portekiz basınından A Bola'ya konuşan 30 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Angel Di Maria'ya ayrı bir parantez açtı.

"KEREM'İ ÇIKARMAK İSTERDİM"

İki oyuncunun önemine değinen Brezilyalı futbolcu, "En büyük tehlike Di Maria'dan geliyor. Çok formda. Türk oyuncu Aktürkoğlu ve Pavlidis'i de çok beğeniyorum. Ama iki oyuncu kadrodan çıkaracak olsaydım biri Di Maria olurdu çünkü çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Kerem Aktürkoğlu da hızlı ve bitiriciliği güçlü" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Sizin yapacaginiz haberin ta .. :D

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

BU HABERE BU BAŞLIĞI ATAN İNSANIN ADI GAZETECİ Mİ? ALGICI MI? İŞİNİZİ İYİ YAPIN, MİLLETİ KANDIRMAK DEĞİLDİR GAZETECİLİK. DOĞRU DÜRÜST HABER YAPAN İNSAN KALMADI MEMLEKETTE..

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Haber YorumlarıOliver:

ucuz başlıklar...

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Habere sokam

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bazı şeyleri haber yapacaksınız diye zorlamasanız mı? Komik oluyor.

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Haber YorumlarıAk!f null:

haber başlığına bak. ben bu kanal kadar boş bir kanal görmedim

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

hee şu penaltıyı atamayan adammı

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Haber YorumlarıMustafa Cesur:

ne alaka dusman diye....

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Haber YorumlarıHaşmet Ejder:

Yaptığınız haberin içine sçm.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bizim topçular dışarıda biraz sivrildiler mi , hemen disiplini elden bırakırlar. Sıradan insan haline gelirler ve unutulurlar. İnşallah böyle olmaz...

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