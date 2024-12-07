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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı yine sırtladı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı yine sırtladı
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Benfica Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Guimaraes'i Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Kerem böylelikle gol sayısını 10'a yükseltirken, kırmızı-beyazlı takımda eksik maçını kazanması halinde Sporting Lisbon'un önüne geçerek liderlik koltuğuna oturacak.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 13. hafta karşılaşmasında Guimaraes'i konuk etti. Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ KEREM

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada attığı golle takımını zafere taşıdı. Milli futbolcu 78. dakikada yerini Beste'ye bıraktı. Orkun Kökçü ise sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

EKSİK MAÇINI KAZANIRSA LİDER OLACAK

Ligde bir maçı eksik olan Benfica puanını 31 yaptı. Lizbon şehrinin temsilcisi, eksik maçını kazanması halinde 33 puanlı lider Sporting Lisbon'un önüne geçecek. Sahadan mağlup ayrılan Guimaraes ise 21 puanda kaldı.

KEREM, BENFICA'DA 10 GOLE ULAŞTI

Sezon başında transfer olduğu Benfica'da 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 10 gole ulaştı. Kerem, Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Portekiz Kupası'nda 1 gol attı. Milli yıldızın 3 de asisti bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı yine sırtladı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Çünkü o bir ASLAN ruhlu :) o değil de bjk ne gömdü feneve haaaa :)))

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