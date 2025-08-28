Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti

Portekiz devi Benfica'nın dün akşam Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını sağlayan golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmayla adeta veda sinyali verdi.

KEREM'DEN VEDA İDDİASI

Portekiz basınından Maisfutebol'un haberine göre, müsabaka sonrası doping kontrolünden çıkan milli futbolcu, soyunma odasında takım arkadaşlarına teşekkür ederek, son aylarını birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transferinin olumlu sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Benfica, daha önce 25 milyon euronun altında oyuncusunu bırakmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ilk etapta bu rakama çıkmaya hazırdı, ancak daha sonra teklifini 18 milyon euro seviyelerine indirdi. Sarı-lacivertliler teklifi daha sonra yeniden 25 milyon euro seviyesine çıkardı.