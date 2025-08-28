Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan ve dün akşam Benfica adına attığı golle sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.

Portekiz devi Benfica'nın dün akşam Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını sağlayan golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmayla adeta veda sinyali verdi.

KEREM'DEN VEDA İDDİASI

Portekiz basınından Maisfutebol'un haberine göre, müsabaka sonrası doping kontrolünden çıkan milli futbolcu, soyunma odasında takım arkadaşlarına teşekkür ederek, son aylarını birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transferinin olumlu sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti iddiası

Benfica, daha önce 25 milyon euronun altında oyuncusunu bırakmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ilk etapta bu rakama çıkmaya hazırdı, ancak daha sonra teklifini 18 milyon euro seviyelerine indirdi. Sarı-lacivertliler teklifi daha sonra yeniden 25 milyon euro seviyesine çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti iddiası

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi

Trabzon uçağında olay! 2 erkek ulu orta öpüştü iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.