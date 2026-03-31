Kerem Aktürkoğlu, milli takımdaki 15. golünü kaydetti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşırken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 15. golünü kaydetti. Kerem, müsabakanın 53. dakikasında ilk golü atarak takımını öne geçirdi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kosova karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 15. golünü attı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 53. dakikasında Orkun Kökçü'nün pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece ay-yıldızlı formayla 51. maçında 15. gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı