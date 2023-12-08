Kepezspor Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kepezspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçın hazırlıklarını tamamladı. Haftanın son antrenmanını Başkan İsmail İltemir ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kurtar'da izledi.

Türkiye 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kepezspor Antalya'daki son çalışmasını yaptı. Günün son antrenmanını Başkan İsmail İltemir ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kurtar'da izledi. İdman öncesi futbolcular ile saha içerisinde bir toplantı yapan Başkan İltemir, " Sezonun final maçlarından bir tanesine çıkacaksınız, bütün Antalya sizlere İnanıyor ve güveniyor bu zorlu maçtan üç puan ile döneceğinize yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA