Kepez Drag Pisti'nde Motodrag Yarışları Heyecanı

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde yarışseverler için açtığı Kepez Drag Pisti'nde motodrag 3. Ayak yarışları düzenleniyor. Yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından motor tutkunları katılıyor.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde yarışseverler için açtığı Kepez Drag Pisti'nde motodrag 3. Ayak yarışları heyecanı yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Otodrag tutkunlarını Kepez'de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2023 yarış takviminde yer alan 3. Ayak yarışları Kepez Drag Pistinde gerçekleştiriliyor. Motodrag yarışlarına Türkiye'nin dört bir yanından motor tutkunları katıldı. 11 Kasım Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, bugün yerini heyecanlı yarışlara bıraktı. Kepez Drag Pistinde motosikletlerini 402 metre süren yarışçılar kendi kategorilerindeki yarışları birincilikle bitirebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. - ANTALYA