Kepez Dokuma Spor namağlup

Erkek Bölgesel Basketbol Ligi temsilcisi Kepez Dokuma Spor, 3'te 3 yaparak 2'inci Lig'e çıkma hedefini sürdürüyor.

Kepez Dokuma Spor, 3 maçın 3'ünü de kazanarak grubunda namağlup şekilde 2'inci Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynadığı Göcek Spor'u 57-52 yenen Kepez'in uzun erkekleri, grup lideri olarak lige çıkma yolunda güçlü bir adım daha attı. Maçın periyotları sırasıyla 15-13, 22-11, 8-13 ve 12-15 tamamlandı. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tribünden izleyen Kepez Belediyesi Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Antalya'yı üst liglerde temsil etmek istiyoruz. Bu yolculuğumuzda takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz" dedi. - ANTALYA