Haberler

Kepez Belediyespor, Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacak

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kepez Belediyespor'un Bolu'da üçüncü etap kampı başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kepez Belediyespor'un Bolu'da üçüncü etap kampı başladı.

Kepez Belediyespor, Bolu'da dört hazırlık maçı oynayacak. Kızılcahamam kampından sonra hazırlıklarına Bolu'da devam ettiklerini söylen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Yeni sezon hazırlıklarımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki kamp süresince dört hazırlık maç oynayacağız. Oyuncularımın kamp performanslarından oldukça memnunum" diye konuştu.

Kepezspor, salı günü saat 16.00'da Topuk Yaylası'nda TFF 2. Lig temsilcisi Düzcespor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kepez Belediyespor Kızılcahamam Bolu Spor Haberler

title