Kepez Belediyespor, Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacak

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kepez Belediyespor'un Bolu'da üçüncü etap kampı başladı.

Kepez Belediyespor, Bolu'da dört hazırlık maçı oynayacak. Kızılcahamam kampından sonra hazırlıklarına Bolu'da devam ettiklerini söylen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Yeni sezon hazırlıklarımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki kamp süresince dört hazırlık maç oynayacağız. Oyuncularımın kamp performanslarından oldukça memnunum" diye konuştu.

Kepezspor, salı günü saat 16.00'da Topuk Yaylası'nda TFF 2. Lig temsilcisi Düzcespor ile karşılaşacak. - ANTALYA