Kenny Arroyo için 7.5 milyon euroluk teklif! İşte Beşiktaş'ın yanıtı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için sıcak bir gelişme yaşandı.

7.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

DHA'nın haberine göre; Siyah-beyazlıların genç futbolcusu için için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi. Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7.5 milyon Euro teklif etti.

SERDAL ADALI REDDETTİ

Bu teklifin başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, Arroyo'yu kadrosunda tutmak istiyor.