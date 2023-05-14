Kendini toparlayamıyor! Dolandırıcılık kurbanı olan Fernando Muslera'dan acı itiraf

Bir bankanın şube müdürünün futbol dünyasını 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada Galatasaray'ın kaptanı Muslera da şikayetçi olarak ifade vermişti. Yaşadıklarının kendisini çok etkilediğini belirten deneyimli eldiven, "Benim gibi mağdur olan herkes için bir an önce bu olayın çözüme kavuşturulması gerekiyor." dedi. Olayın çözüme ulaşmadan deneyimli eldivenin performansının yukarı çıkmayacağını düşünen Galatasaray taraftarı büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın son haftalarda performansında yaşadığı düşüşün nedeni ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK OLAYINDAN ÇOK ETKİLENDİ

Özel bir bankanın şube müdürünün futbol dünyasının da aralarında bulunduğu ünlü isimleri 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada Fernando Muslera da şikayetçi sıfatıyla ifade vermişti. Uruguaylı kaleci yakın çevresine bu konuda dert yanarken, performansındaki düşüşü buna bağladı.

"BU OLAYIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Fernando Muslera yakın çevresine, "Türkiye benim ikinci vatanım gibi... Çocuğum burada dünyaya geldi. 2011'den beri çalıştığım bir bankada bu dolandırıcılık olayını yaşamam, özellikle duygusal anlamda beni çok etkiledi. Kendisini de yakından tanıyordum. Performansım da ister istemez bu durumdan etkilendi. Benim gibi mağdur olan herkes için bir an önce bu olayın çözüme kavuşturulması gerekiyor." dedi.