Kendilerinden geçtiler! Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu

EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINDA KAFKAS OYNADI

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Gürcistan'da futbolcular o anları soyunma odasında Kafkas dansıyla kutladı.

HALKLA BERABER DE KUTLADILAR

Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'daki maçın ardından yapılan kutlamalardan sonra halk, başkentin sokaklarında saatlerde yürüyerek takımın zaferini kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarın bulunduğu alana gelen Gürcü milli futbolcular, burada halkla beraber kutlama yaptı.