Kenan Yıldız, Serie A'nın Ağustos Ayı Oyuncusu Seçildi
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde ağustos ayının oyuncusu ödülünü kazandı. Taraftarların oylarıyla belirlenen bu ödül, Yıldız'ın başarılı performansı sonucunda verildi.
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.
Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor