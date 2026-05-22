Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun yükselen "Yıldız"ı oldu

Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun yükselen yıldızı ödülüne layık görüldü. Bu sezon 36 maçta 10 gol kaydeden Yıldız, Serie A tarafından resmi olarak duyuruldu.

Serie A'dan yapılan açıklamada, milli futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak, "Kenan Yıldız, sezonun yükselen yıldızı" ifadesi kullanıldı.

Serie A'da sezonun en iyi oyuncusu Inter'den İtalyan sol bek Federico Dimarco, yılın forveti Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez seçilirken, yılın teknik direktörü ise şampiyon Inter'den Cristian Chivu oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel
