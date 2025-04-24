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Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun

Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
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Chelsea, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın transferi için ilk temasları gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı ve Chelsea'nin önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile temasa geçti.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, milli futbolcu ile ilgilenen Chelsea'nin, transfer için Juventus ile ilk temasları gerçekleştirdiği yazıldı.

RESMİ TEKLİF YOK

Chelsea'nin, Kenan Yıldız için Juventus'a resmi bir teklifinin olmadığı ve İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME OLABİLİR

Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.

Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKemal Demir:

Resmi teklif yok sözleşme yok imza yok ama hayırlı olsun iste gazetecilik

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Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Arda Güler gibi yüksek başlamadı. Adım adım

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Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Yakışır, Arda Güler gibi yükseden başlamadı. Adım adım

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