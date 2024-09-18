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Kenan Yıldız, Juventus'un En Genç Şampiyonlar Ligi Golcüsü Oldu

Kenan Yıldız, Juventus'un En Genç Şampiyonlar Ligi Golcüsü Oldu
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Juventus'un PSV Eindhoven'i 3-1 yendiği maçta, 19 yaşındaki Kenan Yıldız attığı golle 29 yıl sonra Juventus'un en genç Şampiyonlar Ligi golcüsü olma rekorunu kırdı. Yıldız, maçın oyuncusu seçilerek İtalya spor basınında manşetlere yerleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Juventus'un PSV Eindhoven'i 3-1 yendiği maçta ilk golü atan Kenan Yıldız, İtalya spor basınının manşetlerine yerleşti. 19 yaşındaki Yıldız, Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç Juventus oyuncusu rekorunu 29 yıl sonra kırdı.

Turnuvanın ilk golünü de atan Yıldız maçın oyuncusu seçildi.

Juventus’un en genç Şampiyonlar Ligi golcüsü rekoru 1995’ten bu yana Alessandro Del Piero’ya aitti.

Del Piero’nun 20 yıl 308 günlükken attığı golle elde ettiği rekor, 19 yaş 136 günlük Kenan Yıldız tarafından alt edildi.

Yıldız 21. dakikada attığı bu golü, Del Piero’nun tarihi golündekine benzer şekilde dilini çıkararak kutladı. Kenan Yıldız’ın bu görüntüsü bugün İtalya’da yayımlanan spor gazetelerinin baş sayfalarında yayımlandı.

Corriere dello Sport manşet haberinde “Yıldız fenomeni” başlığını kullandı. Gazete, “Yıldız, attığı muhteşem golle kale önündeki yetenek ve soğukkanlılığın yanı sıra Avrupa futbol sahnesinin en ilginç gelecek vaat eden gençlerinden biri olduğunu da gösterdi” diye yazdı.

La Gazzetta dello Sport Juventus’u “büyücü” diye nitelediği manşetinde “Yıldız ve Del Piero usulü tarihi bir gol” başlığını attı. La Gazzetta, Yıldız’ın 10 numaralı formasıyla, attığı şutla ve dil çıkararak yaptığı gol kutlamasıyla “kimin ayak izlerini güvenle takip ettiği açıkça görülebiliyor” diye yazdı. “Genç yaşına rağmen en prestijli maçlara bile rahatça göğüs gerebilmesi” nedeniyle Yıldız’ı övdü.

Kenan Yıldız’ın gol sevinci fotoğrafıyla çıkan gazetelerden Tuttosport da baş sayfasından, yayın yönetmeninin imzasıyla “Yıldız, bir duyguyu yeniden canlandırdın” başlıklı duygusal bir yazı yayımladı.

Gazete, “Kenan Yıldız, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem ilk maçına damgasını vuran, Juve'nin PSV'yi 3-1 mağlup ettiği galibiyeti büyük harflerle imzaladı. Türk mücevheri bu sinematografik golle, 19 yıl 136 günle Juventus'ta gol atan en genç oyuncu oldu” dedi.

“Özür dilerim Alex”

Kenan Yıldız’ın maç sonrası açıklamaları ve bir TV kanalında rekorunu kırdığı Del Piero’yla karşılaşması da basında ve sosyal medyada ilgi çekti.

Sky Sport kanalında Del Piero’ya rekorunu alt ettiği için şakayla karışık şekilde “Özür dilerim Alex” dedi.

Del Piero ise Yıldız’ın performansını ve golünü överek "Onun adına çok mutluyum, çünkü 10 numaranın sorumluluğunu omuzlarına aldı ve ilk dokunuştan itibaren zamanlama açısından muhteşem bir gol attı" dedi.

Kenan Yıldız da ardından şunları ekledi:

"Onun gibi gol attığım için mutluyum. 10 numaralı forma benim için çok önemli, bu formayla oynamaktan mutluyum. Maçın oyuncusu ödülü çok güzel, bu gece onunla uyuyacağım..."

BBC

Kenan Yıldız Juventus İtalya Futbol Yaşam Spor PSV

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